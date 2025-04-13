DAĞ BİSİKLETİ ŞEHRE İNDİ

Organizasyonda start, 10 Nisan Perşembe günü Kemer şehir merkezinden verildi. 20 kilometrelik sıralama etabında sporcular, Olbia Parkı’ndan başlayarak Kemer’in sahili boyunca pedal çevirdi. Şehir içi, orman, Ayışığı Koyu ve Kemer Marina’nın içinden geçen sporcular, şehre bisiklet heyecanını yaşattı.

AKDENİZ SAHİLİNDEN TOROSLARA

Yarışın ilk gününde Kemer merkezden başlayan yarışta sırayla Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu, Gedelme, Ovacık, Gölcük Yaylaları geçilerek yörüklere konuk olundu. Sporcular Toros Dağları manzaraları eşliğinde 60 kilometre yol kat etti. Bisikletçiler yarışın ikinci günü Gedelme Yaylası’ndan yarışa başlayıp; Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçti. Sedir ormanları içerisinden Ovacık Yaylası’na ulaşan sporcular, 60 kilometrelik etapta birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

TAHTALI DAĞI MANZARALI FİNİŞ

Yarışın son gününde Ovacık Yaylasından start verildi. Kemer’in eşsiz güzelliğe sahip Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde, Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla’dan geçen sporcular, Kuzdere’de 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaştı.

DAĞ BİSİKLETİNDE (MTB) GÖKHAN UZUNTAŞ ZİRVEDE YER ALDI

1- Gökhan Uzuntaş (8:19:54,6) (Türkiye)

2- Ivan Inozemtsev (8:37:02,5) (Rusya)

3- Roman Zhakhovskii (8:54:53,6) (Rusya)

GRAVELDE AHMET KARAOĞLAN LİDER

1- Ahmet Karaoğlan (8:35:28,6) (Türkiye)

2- Daria Pravilova (8:50:30,4) (Rusya)

3- Vitaly Skorobogatov 8:54:08,6 (Rusya)

E-MTB’DE EFRAHİM ÖZCAN BİRİNCİ

1- Efrahim Özcan (9:14:41,9) (Türkiye)

2- Mert Alta (10:00:30,7) (Türkiye)

ÖDÜLLER VERİLDİ

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda dereceye giren sporcular belli oldu. 200 kilometrelik etaplar sonunda Olbia Parkı’nda düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verildi. Törene; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Turizm ve Spor Birimi Koordinasyon Sorumlusu Cansın Efir, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kıyar, Enduro Organizasyon Kurucusu Semih Özdemir, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Türkiye Bisiklet Federasyonu Antalya Temsilcisi Ogün Çavuş, sporcular ve birçok davetli katıldı.