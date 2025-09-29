Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, bugün (29 Eylül Pazartesi) saat 18.00’de Cemiyetin lokalinde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Törende, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye genelinde araştırmacı gazetecilik alanında hazırlanan nitelikli haberler ödüllendirilecek. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda farklı kategorilerde başarılı bulunan gazetecilere ödülleri takdim edilecek. Cemiyet yetkilileri, ödüllerin, gazetecilik mesleğinde araştırmaya dayalı, derinlemesine ve kamu yararı gözeten haberciliği teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Törene basın mensuplarının yanı sıra, sivil toplum temsilcileri, medya kuruluşları ve uluslararası kurumların da katılması bekleniyor.

Gazeteciler Cemiyeti, tüm üyelerini ve ilgilileri bu anlamlı törene davet etti.