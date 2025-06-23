Doğuştan göz bebeği kayması ve katarakt nedeniyle çocukluğundan beri ciddi görme kaybı yaşayan Şirin Kılıç, yıllardır riskli olduğu için 'yapılamaz' denilen ameliyatı 53 yaşında yapıldı. Ameliyatın ardından hem görme düzeyi artan hem de göz yapısı düzeltilen Kılıç, "Gözüm neredeyse 20 yıldır görmüyordu. Sol gözüm tamamen kapanmıştı. Artık net görebiliyorum. Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler. Çok mutluyum" dedi.

Doğuştan göz bebeği kaymış, çocukluk yıllarından bu yana ciddi görme kaybı yaşayan Şirin Kılıç'ın hayatı, bir ameliyatla tamamen değişti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından gerçekleştirilen cerrahiyle hem görme düzeyi arttı hem de göz yapısı düzeltildi.

'GÖRME DÜZEYİNİ ARTIRMAK VE KOZMETİK KAZANIM SAĞLAMAK MÜMKÜNDÜ'

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, ameliyat öncesinde hastanın oldukça komplike bir tabloyla geldiğini söyleyerek, “Hastamız doğuştan göz bebeği kaymış, göz bağları zayıflamış, kataraktı sertleşmiş bir durumdaydı. Gittiği hastanelerde cerrahi çok riskli olduğu için önerilmemişti. Görme düzeyi el hareketi hissi düzeyindeydi. Ancak detaylı değerlendirme sonrası, doğru teknik ve deneyimli bir ekiple bu zorlu ameliyatın mümkün olabileceğini öngördük" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ, DENEYİM VE HASTA GÜVENİ

Prof. Dr. Yıldırım, "Ameliyatta hem göze zarar vermeden sertleşmiş katarakt temizlendi hem de göz bebeği orta hatta alındı. Bu tarz ameliyatlar risklidir ama teknoloji, deneyim ve hasta güveni bir araya gelince cerrahi başarılır. Biz de cerrahi tecrübemizi, teknolojik donanımımızı ve ekip ruhunu birleştirerek güzel bir sonuç elde ettik. Hastamızın görme oranı yüzde 30-40 seviyesine yükseldi. Şimdi hedefimiz diğer göze de müdahale ederek daha fonksiyonel bir yaşam sunmak" diye konuştu.

'KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Ameliyat sonrası görme yetisini yeniden kazanan Şirin Kılıç ise süreci şöyle anlattı: “Gözüm neredeyse 20 yıldır görmüyordu. Bu süreçte çok sayıda doktora gittim ama hepsi ümitsiz baktı. Hiç kimse ameliyatımı kabul etmedi. Gözümde doğuştan gelen bir problem vardı, bebeklerim kenarda kalmıştı. Yıllarca çaresizce bekledim. Bir arkadaşım Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. O vesileyle birkaç kez beni hastaneye getirdi. Başta gelmek istemedim çünkü yine ümitsiz bakacaklarını düşündüm. Yusuf hoca benimle çok güzel ilgilendi ve bu ameliyatı üstleneceğini söyledi. Sol gözüm tamamen kapanmıştı. Işık bile görmüyordum. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Artık net görebiliyorum. Bu gözümün açılacağını, dünyayı yeniden göreceğimi hiç beklemiyordum. Ne kadar teşekkür etsem az. Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler. Çok mutluyum" dedi.