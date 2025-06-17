Dünyanın en tatlı etkinliği olarak tanımlanan festivalde, çikolata severler birbirinden özel deneyimler yaşayacak.

Festivalin teması “ Bitter mi, Sütlü mü? ” sorusu etrafında şekilleniyor; bu ikilem çikolata tutkunlarının favori lezzetlerine dair tartışmalara sahne olacak.

Çikolatanın vazgeçilmezi kahve çeşitleri de festivalde önemli yer tutacak. Özel kahve kavurucuları, çikolataya en iyi eşlik eden kahveleri katılımcılarla buluşturacak.

3 gün boyunca sürecek festivalde birçok atölye, tadım ve etkinlik düzenlenecek. Katılımcılar, çikolata yapımı ve farklı sunum teknikleriyle ilgili bilgi sahibi olacak.