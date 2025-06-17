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Dünyanın en tatlı etkinliği olarak tanımlanan festivalde, çikolata severler birbirinden özel deneyimler yaşayacak.
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Festivalin teması “Bitter mi, Sütlü mü?” sorusu etrafında şekilleniyor; bu ikilem çikolata tutkunlarının favori lezzetlerine dair tartışmalara sahne olacak.
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Çikolatanın vazgeçilmezi kahve çeşitleri de festivalde önemli yer tutacak. Özel kahve kavurucuları, çikolataya en iyi eşlik eden kahveleri katılımcılarla buluşturacak.
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3 gün boyunca sürecek festivalde birçok atölye, tadım ve etkinlik düzenlenecek. Katılımcılar, çikolata yapımı ve farklı sunum teknikleriyle ilgili bilgi sahibi olacak.
Biletler Satışta
Festival biletleri Biletix ve Passo platformları üzerinden satışa sunuldu. Çikolata ve kahve severlerin kaçırmaması gereken bu eşsiz etkinlik için yerinizi hemen ayırtabilirsiniz.