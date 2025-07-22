Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri kurup işlettiği, bu siteler üzerinden para transferi yaptığı, çocuklara ait müstehcen içerikler bulundurduğu ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişerek kişisel veriler üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyonlar 36 ilde gerçekleştirildi

Operasyonlar başta İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 36 ilde yapıldı. Bu iller arasında Konya, Tekirdağ, Niğde, Mersin, Kocaeli, Eskişehir, Artvin, Aksaray, Tokat, Adana, Diyarbakır ve Malatya da yer aldı.

107 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Operasyonlar kapsamında toplam değeri yaklaşık 107 milyon TL olan 2 lüks otomobil, 2 deniz aracı ve 2 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “çocuk müstehcenliği”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” gibi ağır suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya: “Siber Vatan’da da peşlerindeyiz”

Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, “Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da peşindeyiz. Sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında” dedi.