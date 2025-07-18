Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim takviminde 10 Kasım ara tatil gününe denk geliyor. Bu nedenle Atatürk’ü Anma Törenleri bu yıl düzenlenmeyecek mi? sorusunun cevabı herkesin merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayladığı yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler 10 Kasım 2025 Pazartesi günü bir haftalık ara tatile başlayacak. Ara tatilin 10 Kasım’a denk gelmesi, bu yıl Atatürk’ü Anma Günü’nde resmi tören ve etkinliklerin yapılmamasına yol açacak.

Resmi takvime göre okullarda ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Bu durum, her yıl 10 Kasım’da yapılan sirenlerle saygı duruşu, Atatürk’ün hayatının anlatıldığı etkinlikler ve anma törenlerinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyor.

Karar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı eğitimciler ve veliler “10 Kasım’ın çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için kritik bir gün” olduğunu vurgulayıp kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı okulların anma etkinliklerini ara tatil öncesindeki Cuma günü yapabileceği belirtiliyor.