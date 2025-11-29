Büyükgümüş, partide basına kapalı gerçekleştirilen Denizli 3’üncü Kademe İl Yönetim Kurulu ve 3 Kademe İlçe Başkanları toplantısına katıldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi’nde “Söz Gençlikte” toplantısına katılarak üniversiteli gençlerle buluştu.

Z Kuşağı Tartışmasına Karşı TEKNOFEST Kuşağı

Büyükgümüş, Türkiye’de son yıllarda gündeme gelen Z kuşağı tartışmasına değinerek şunları söyledi:

“Muhalefet sözcüleri iddia ediyorlar ki Z kuşağı geliyor ve iktidarı değiştirecek. Biz Z kuşağı kavramına karşıyız. Gençlerin siyasetin tüketicisi olmasına izin vermiyoruz. Türkiye'nin geleceğine TEKNOFEST kuşağıyla damga vuracağız.”

TEKNOFEST Kuşağı ve Büyük Türkiye Hedefi

Büyükgümüş, TEKNOFEST’in dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olduğunu belirterek, gençlerin üretkenliği, yenilikçi ruhu ve başarı azmiyle Türkiye’nin geleceğini şekillendireceklerini ifade etti:

“TEKNOFEST kuşağıyla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Gençlerimizin fikirleri, duruşları, duyguları ve icatlarıyla Türkiye’nin geleceğine damgamızı vuracağız.”

Büyükgümüş, gençlere üretmenin, cesaret etmenin ve hedef belirlemenin önemini vurguladı:

“Gençlerin tüketici gören anlayış karşısında, üretmek ve geleceğe cesaret etmekle Türkiye’nin büyük ve güçlü geleceğini birlikte inşa edeceğiz.”

Toplantının Devamı ve Soru-Cevap Bölümü

“Söz Gençlikte” toplantısı, öğrencilerin sorularının cevaplandığı interaktif bir bölümle sona erdi.