Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin denetimlerin sıkılaştığına dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle çift SIM kartlı cihazlarda, tek kayıt üzerinden birden fazla IMEI’nin aktif edilmesine yönelik incelemelerin arttığı belirtiliyor.

Teknik incelemelerde, bazı cihazlarda yer alan ikinci IMEI numarasının farklı bir telefona ait olduğunun tespit edilebildiği ifade ediliyor. Bu durumda söz konusu IMEI’nin kayıt dışı kabul edilerek belirli bir süre sonunda iletişime kapatılabileceği öne sürülüyor.

Kulis bilgilerine göre, usulsüz kullanımın belirlenmesi halinde cihaz sahiplerine bilgilendirme yapılabileceği ve belirlenen süre içinde gerekli işlemleri tamamlamayan kullanıcıların hatlarının devre dışı bırakılabileceği konuşuluyor.

Öte yandan yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydının yasal sürede yapılması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla bu işlem için ödenmesi gereken harç tutarı ise 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.

Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için kullanıcıların e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yaparak cihazlarının kayıt durumunu kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.