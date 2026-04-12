Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, BirGün gazetesinde yayımlanan “Dışarıdan içeriye mektuplar: Silivri’ye mektup” başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hitaben bir mektup kaleme aldı.

Karayalçın, yazısında son dönemde yaşanan gelişmelerin yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını belirterek, sürecin demokrasi, yargı ve kamu yönetimi açısından ele alınması gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu’nun siyasi süreçte hedef alındığını savunan Karayalçın, yazısında “Derdiniz benimle, ben buradayım, arkadaşlarımı bırakın” sözlerine yer verdi. İstanbul seçimlerine de değinilen yazıda, İmamoğlu’nun elde ettiği başarıların siyasi tartışmaların odağında olduğu vurgulandı.

Mektupta ayrıca cezaevinde bulunan bazı isimlere de değinildi. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay gibi isimlerin anıldığı yazıda, içeride çok sayıda belediyecinin bulunduğu ifade edildi.

Karayalçın, yazısının sonunda ise Ekrem İmamoğlu’nun daha önce kaleme aldığı mektuplara atıf yaparak, “O gün bir şenlik gibi kalkacak bu ülke ayağa” sözleriyle geleceğe dair umut mesajı verdi.