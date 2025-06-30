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Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı ve Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, memur maaşlarının yetersizliğini sert bir dille eleştirerek, “Açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir yaşam; insan hakları ihlalidir” ifadelerini kullandı.

“YETER ARTIK”

Demirel, memur ve emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edildiğini belirterek, “Bizler bu ülkenin omurgasını oluşturan, alın teriyle çalışan insanlarız. Ancak yıllardır süren ekonomik adaletsizlikler ve yetersiz maaşlar nedeniyle artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yeter artık!” diyerek tepki gösterdi.

“20 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR”

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu dile getiren Demirel, “17 milyon emekli, 20 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 5 milyon memur ise yoksulluk sınırının altında çalışıyor. Bu tablo, hükümetin ekonomik politikalarının başarısızlığını ve halkın büyük bir kısmının yok sayıldığını gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

GENÇLERE EVLİLİK HAYAL

Eğitimdeki sorunlara da dikkat çeken Demirel, “Öğrenciler beslenme sorunu yaşarken, üniversiteli gençler barınma, beslenme ve gelecek kaygısıyla ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor. Evlilik maliyetlerinin 1 milyon lirayı bulması gençlerin hayallerini yok ediyor. Bebek bakım masrafları ise ailelerin omuzlarına büyük yük bindiriyor” açıklamalarında bulundu.

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Ekonomik programların enflasyonu durdurmakta başarısız olduğunu vurgulayan Demirel, “Tasarruf, üretim, bilim, teknoloji ve yapay zeka alanlarında ilerleme sağlanamaması, ülkemizin geleceğini tehdit ediyor. Gençlerimizin potansiyelini değerlendirecek destek sağlanmadıkça bu sorunlar büyüyerek devam edecektir” dedi. Demirel, hükümete ve kamu işverenine çağrıda bulunarak, “Yoksulluk sınırının altında kalan maaşlarımıza ve insanca yaşam koşullarına acilen çözüm üretilmelidir. 15 yıldır sıfır zam politikasını uygulayan parti sendikalarının, 8’'inci Dönem Toplu Sözleşme Masası’nda da aynı tavrı sürdüreceğinden zerre şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.