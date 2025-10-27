Yenimahalle Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102.yılını dolu dolu bir programla kutlayacak. Ekinlikte, 28 Ekim Salı Günü Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda Burcu Güneş sahne alacak. 29 Ekim Çarşamba Günü Batıkent Murat Karayalçın Meydanında Manuş Baba Konser verecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak olup, akşam 20:00'de gerçekleşecek.

"Cumhuriyetimizin 102.yılı kutlu olsun"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın konuya ilişkin daveti şöyle: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız. 28 Ekim Salı günü Ragıp Tüzün Parkımızda Burcu Güneş ve 29 Ekim Çarşamba günü Murat Karayalçın Kent Meydanımızda Manuş Baba konserine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun." diye konuştu.