FBTV’ye konuşan Edson Alvarez, Fenerbahçe’ye geldiği günden itibaren her şeyin olumlu ilerlediğini belirtti. “Büyük bir kulübe geldiğinizde harika bir taraftar kitlesi beklersiniz. Ben de tam olarak bunu gördüm. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler. Bu, sahada elimden gelenin en iyisini yapmamı kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gelmeden biliyordum

Transfer sürecini anlatan Alvarez, kulübün büyüklüğünden önceden haberdar olduğunu ve eski takım arkadaşı Dusan Tadic ile görüştüğünü belirtti. İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldığını söyleyen Alvarez, aile için yaşayacakları şehrin de önemli olduğunu vurguladı.

Stadın atmosferi evimde hissettirdi

Kocaelispor maçında tribünden takımı izleyen 27 yaşındaki futbolcu, Chobani Stadı’ndaki atmosferin beklentilerini karşıladığını ifade etti. Alvarez, “Taraftarlarımız her an maçın içinde ve takımı destekliyor. Bu atmosfer beni de evimde hissettirdi ve sahaya çıkma isteğimi artırdı” dedi.

Hedef: Kupalar kazanmak

Fenerbahçe’de kupalar kazanmayı amaçladığını söyleyen Alvarez, forma giymek için sabırsızlandığını belirtti. Taraftarlara mesaj gönderen oyuncu, “Sahada her zaman özverili ve sorumluluk alan bir futbolcu olacağım. Bu takım için elimden geleni vereceğim. Taraftarlarımızın sevgisi bana ekstra motivasyon sağlıyor” ifadelerine yer verdi.