Dünya değişiyor. Ama bu değişim, eskisi gibi tankların palet izleriyle, sınırların yeniden çizilmesiyle ya da açık güç gösterileriyle ilerlemiyor. Güç artık görünmeyen hatlarda, sessiz hamlelerde ve uzun vadeli stratejik aklın kurduğu sistemlerde şekilleniyor. Bugünü anlamak için haritalara bakmak yetmiyor; asıl mesele, zihinlerde, ekonomilerde ve altyapılarda kurulan yeni düzeni okuyabilmek.

Bu yeni düzende Çin, Orta Doğu’daki krizlere doğrudan müdahil olan bir aktör gibi davranmıyor. Aksine, süreci dışarıdan izleyen ve yönünü hesaplayan bir strateji izliyor. Özellikle İran ile ABD arasındaki gerilim, klasik bir savaşın ötesine geçmiş durumda. Bu artık bir cephe savaşı değil; bir maliyet savaşı. Bir taraf vuruyor ama sonucu kesinleştiremiyor, diğer taraf yıkılmıyor ama sürekli kaynak tüketiyor. Bu denklemde Çin, sahaya girmek yerine zamanı yönetiyor. Çünkü biliyor, Orta Doğu’da harcanan her Amerikan enerjisi, Pasifik’te açılan yeni bir alan demek.

Bu tabloyu tamamlayan diğer aktörlere bakıldığında ise denklemin daha da netleştiği görülüyor. Bu denklemde ABD ve İsrail, sahada üstünlük kurabilen ama her hamlede maliyet yüklenen aktörler olarak öne çıkıyor; hızlı sonuç alıyorlar, ancak her müdahale onları oyunun biraz daha içine çekiyor ve bu da uzun vadede stratejik esnekliklerini daraltıyor. Aynı çerçevede Rusya ise doğrudan sahada kalarak direnç üreten, ancak bu direnci sürdürebilmek için sürekli kaynak harcamak zorunda kalan bir güç olarak belirginleşiyor; alan kaybetmese bile zamanla manevra alanı daralıyor.

Gücün tanımı da kökten değişmiş durumda. Artık askeri üslerin sayısı ya da doğrudan müdahale kapasitesi belirleyici değil. Asıl güç, bağımlılık kurabilme yeteneğinde yatıyor. Bu nedenle dünya, tek bir merkeze bağlı kalmanın risklerini gören ülkelerin daha karmaşık ilişki ağlarına yöneldiği bir döneme girmiştir. Kanada gibi orta ölçekli güçler bile farklı merkezlerle denge kurmaya çalışıyor. Ancak bu bir özgürleşme değil; daha sofistike bir bağımlılık düzenine geçiş. Çünkü yeni dünyada tam bağımsızlık bir ideal, yönetilebilir bağımlılık ise bir hayatta kalma stratejisidir.

Bu mücadelenin en kritik cephelerinden biri artık doğal kaynakların kontrolüdür. Su ve enerji, modern jeopolitiğin merkezine yerleşmiş durumda. Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde planlanan dev baraj projeleri, yalnızca enerji üretimi anlamına gelmez. Aynı zamanda aşağı havzada yer alan Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerin geleceğini doğrudan etkileyen bir kontrol mekanizması oluşturur. Bu klasik bir kuşatma değildir. Ama etkisi bir kuşatma kadar kesindir.

Akışı kontrol eden, sonucu belirler.

Aynı denklem okyanuslarda da kuruluyor. Peru ve Şili açıklarında faaliyet gösteren büyük ölçekli filolar, yalnızca balıkçılık yapmaz. Konum sinyallerini kapatarak gri alanlarda dolaşan bu yapılar, ekosistemleri sistematik biçimde tüketir ve kaynakları sessizce transfer eder. Bu bir ticaret değildir. Bu, görünmeyen bir güç projeksiyonudur.

Savaş artık mermilerle değil; suyun, enerjinin ve gıdanın akışıyla yürütülür.

Dışarıda sabırlı ve hesaplı bir strateji izleyen Çin, içeride ise oldukça net bir yönelim sergiliyor. Xi Jinping yönetiminde şekillenen model; tek anlatı, veri kontrolü ve merkeziyetçilik üzerine kuruludur. Bu yaklaşım kısa vadede istikrar üretir. Ancak uzun vadede birikmiş baskı üretir. Güç ile kontrol arasındaki denge, tam da bu noktada sınanır.

Teknoloji ise bu mücadelenin en ileri cephesidir. İnsan zihnine doğrudan temas edebilen nöroteknolojiler, yalnızca tıbbi bir devrim değil; aynı zamanda yeni bir egemenlik alanıdır. Neuralink gibi girişimler, insan zihnini son veri sınırı haline getiriyor. Bu gelişmeler felçli hastalar için umut olabilir.

Peki…

Zihin kime ait olacak?

Birey sisteme bu kadar yaklaşırken, devletlerin dayanıklılığı da yeni bir sınavdan geçiyor. Bu noktada İran örneği belirleyicidir. Birçok kişi, liderlerin hedef alınmasıyla sistemlerin çökeceğini düşünür. Oysa bazı yapılar, bireylerle değil, derin kurumsal ve ideolojik ağlarla ayakta durur. Bu nedenle yıkılmazlar; direnç üretirler. Ancak bu direncin bir bedeli vardır: iç maliyet, toplumsal gerilim ve sürekli baskı.

SONSÖZ

Dünya artık ne tek kutuplu ne de klasik anlamda çok kutuplu bir yapıdadır. İçinde bulunduğumuz düzen, kontrolün sürekli el değiştirdiği dinamik bir mücadele alanıdır. Güç, görünmez sistemlerin içine dağılmış durumdadır.

Bir ülke donanma göndermeden denizleri etkileyebilir.

Bir baraj, bir ordudan daha belirleyici olabilir.

Bir algoritma, sahadaki gerçekliği değiştirebilir.

Ve bu yeni düzende bazı aktörler ne bağırır ne görünür.

Onlar sadece sistemi kurar…

ve sonucu belirler.