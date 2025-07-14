Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi, Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopterin düşmesi sonucu ölümüne ilişkin 9 kamu görevlisinin yargılandığı davada zaman aşımı gerekçesiyle düşme kararı verilmesi nedeniyle dönemin Yargıtay Ceza Genel Kurul Başkanı E.Y. ve diğer yetkililer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatlarından Kemal Yavuz, “Bunun ihmalle ya da sehven olma ihtimali yok” dedi.

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nde dava açıldı. Arama-kurtarma çalışmalarını akamete uğrattıkları iddiasıyla ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan açılan davanın 5 Şubat 2021’de yapılan karar duruşmasında sanıklardan dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ile İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’e 1 yıl 2’şer ay hapis cezası verilirken, 6 sanık ise beraat etti.

Karar, hem ceza alan sanıklar hem de helikopterde yaşamını yitirenlerin aileleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilerek dosya 12 Temmuz 2021’de Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. Temyiz taleplerini inceleyen genel kurul, zaman aşımı dolduğu gerekçesi ile 8 Ocak 2025’te sanıklar hakkında davanın düşmesine karar verildi.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ, İNCELEME TARİHİNDEN ÖNCE DOLDU

Oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde, ‘Görevi kötüye kullanma’ suçunda kesintili dava zaman aşımının 12 yıl olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“30 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlerle ilgili olarak suç tarihinde kamu görevlisi olan sanıklar hakkında soruşturma izni verilmesinin talep edildiği 4 Ocak 2010 ile iznin verildiği 2 Şubat 2012 tarihleri arasındaki 2 yıl 28 günlük durma süresi de gözetildiğinde 12 yıllık kesintili dava zaman aşımı süresinin, ceza genel kurulunun inceleme tarihinden önce 28 Nisan 2023 tarihinde dolduğu anlaşılmıştır.”

'DÜŞME KARARI VERENLERE SUÇ İSNATIMIZ YOK'

Dosyanın zaman aşımı dolduktan sonra genel kurula gönderildiğini belirten Yavuz, “Zaman aşımı dolduğu tarihte yani 28 Nisan 2023’te zaman aşımı dolmuş oluyor. Bu tarihteki görevliler bizim şikayetimize konu. Düşme kararını verenler sonra olmuş olabilir. Onlar elinde zaman aşımı dolmuş bir dosyayı bulmuş olabilirler. Onlara bir suç isnat etmemiz söz konusu değil. Uyarılara rağmen, teknik uyarıya rağmen olay tarihinde yani 28 Nisan 2023 tarihi ve öncesindekiler şikayet ediyoruz. Sonrasında zaten yapılacak bir şey kalmamış oluyor” diye konuştu.