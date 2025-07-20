Ankara’da çocuklar için düzenlenen Yaz Okulu’nun 3. dönemi 28 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında başlıyor.

7–14 yaş arası çocuklara özel hazırlanan programda spor, sanat, müzik, drama, bilgisayar, zeka oyunları gibi pek çok eğitici ve eğlenceli etkinlik yer alıyor.

Etkinlikler Ankara’nın dört bir yanındaki Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinde düzenleniyor. Her merkezin programı farklı; kimi yerde robotik kodlama, kimi yerde drama, spor, yüzme ya da satranç var. Aileler, çocukları için en uygun merkezi ve dersi seçme şansına sahip. Ancak her çocuk sadece bir dönem ve bir merkez seçebiliyor.

Etkinlikler sabah 08.30’da başlayıp akşam 17.30’a kadar sürüyor. Servis ve yemek hizmeti sunulmuyor. Kontenjanlar sınırlı olduğu için başvuruların başladığı 17 Temmuz’da kayıt yaptırmakta fayda var.

Görselde hangi merkezde hangi etkinliklerin olduğunu detaylı şekilde görebilirsiniz.

Başvuru ve detaylı bilgi için:

🔗 forms.ankara.bel.tr/yaz-okulu-basvurusu

📞 0312 507 24 94