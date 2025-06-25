Ankara Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadele kapsamında aldığı önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Belediyeden yapılan açıklamada, aylık 500 bin metreküp su tasarrufu hedefi konulduğu belirtildi.

Toplantıya valilik, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve ilgili kurumların katıldığı vurgulandı. Alınan önlemler arasında şunlar yer aldı:

Park ve bahçelerde tanker sistemiyle sulama uygulamasına geçilecek.

Yoğun su tüketen aboneler tespit edilerek gerekli uyarılar yapılacak.

Her eve 4-5 adet perlatör ücretsiz olarak dağıtılacak.

Sarıyar Barajı'ndan Su Projesi İhaleye Hazırlanıyor

Ayrıca açıklamada, 2021 yılında verilen talimat doğrultusunda Sarıyar Barajı’ndan Ankara’ya su getirilmesini sağlayacak hattın avan projesinin hazırlandığı, bu dönemde de ihale sürecine geçileceği ifade edildi.

Kuraklık tehdidine karşı kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretmeye devam edeceklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların da su kullanımında bilinçli davranmaları gerektiğini hatırlattı.

Perlatör Nedir?

Perlatör, muslukların ucuna takılan, suyun akışını havayla karıştırarak debisini düşüren bir aparattır. Su akışını azaltmadan basıncı korur, böylece hem daha az su tüketilir hem de enerji tasarrufu sağlanır. Evlerde, ofislerde ve kamu alanlarında perlatör kullanımıyla yılda binlerce litre su tasarruf edilebilir.

Kuraklık Acil Eylem Planı 2. Toplantımızı; valilik, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve ilgili kurumlarla birlikte gerçekleştirdik.



💧 Aylık 500.000 metreküp tasarruf hedefi belirledik.

💧 Park ve bahçe sulamaları için tanker sistemi devreye alınıyor.

💧 Suyu yoğun tüketen… pic.twitter.com/OraK39fc9P — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 25, 2025