Dr. Gak, İsrail’in askeri müdahalelerine ilişkin, "Bu kesinlikle meşru müdafaa değil. Buna önleyici saldırı bile demem. Bu sadece önleyici yıkım ve imha. Tüm bölgeyi tahrip ederek karşılık verme imkanını ortadan kaldırmak." dedi.

İsrail'in bu politikalarının, Yahudi karşıtı olmasa da İsrail karşıtı yeni nesillerin doğmasına zemin hazırladığını ifade eden Gak, Netanyahu hükümetinin Büyük İsrail hedefini teolojik değil, siyasi ve emperyal bir vizyonla ilerlettiğini vurguladı.

“Rusya Tarzı Tam Bir Yıkım Stratejisi”

Gak, İsrail’in stratejisini Rusya’nın Çeçenistan ve Suriye’de uyguladığı yıkım modelleriyle kıyasladı:

“Gazze’ye, Güney Lübnan’a bakarsanız, görüntüler Grozni’yi, Halep’i hatırlatıyor. Bu tam anlamıyla bir Rus tarzı yıkım stratejisidir.”

“İsrail Kendini ABD Gibi Sınırsız Güç Olarak Tanımlıyor”

İsrail'in amacı sadece toprak genişletmek değil; Gak'a göre bu, ABD benzeri bir küresel güç modeli oluşturma girişimi:

“İsrail kendisini tıpkı ABD gibi, aynı operasyonel kapasitelere ve aynı siyasi etki alanına sahip bir güç merkezi olarak konumlandırmak istiyor. Bu, uluslararası hukuka ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzene tamamen aykırı bir durum.”

Gak, İsrail'in bu politikalarının Çin'in Uygur bölgesindeki uygulamalarına, Rusya’nın Çeçenistan ve Ukrayna’daki saldırılarına benzediğini belirtti.

"Netanyahu Koalisyonu Büyük İsrail’i Açıkça Savunuyor"

Aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich gibi isimlerin Büyük İsrail fikrini açıkça dile getirdiğini belirten Gak, Netanyahu’nun kişisel kurtuluşu için bu koalisyona göz yumduğunu söyledi.

“Sadece Güney Lübnan değil; Suriye'nin ve Mısır'ın bazı bölgelerini de kapsayan bir yayılmacılıktan bahsediyoruz. Bu, 20. yüzyılın ortalarındaki Alman genişlemeciliğinden beri görülmemiş bir milliyetçilik anlayışı.”

“Yarı Final İran, Final Türkiye”

Gak, İsrail'deki en uç grupların güvenlik tehdidi olarak algıladıkları her yere müdahaleyi meşru gördüğünü ifade etti:

“İsrail'de son günlerde, yarı finalin İran'a, finalin Türkiye'ye karşı oynanacağı konuşuluyor. Bu artık dini değil, Amerikan Cumhuriyetçiliğine benzeyen küresel güvenlik stratejisidir.”

İsrail’deki bu ideolojinin Yahudilikle ilgisinin olmadığını da vurgulayan Gak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yahudilik esasen sürgün dinidir. Bu Yahudilik değil. Bu, Yahudilerin kılıç ve kalkanla dolaşan Maccabi Tel Aviv taraftarları gibi görünmesi gerektiğini düşünen radikal bir sapmadır.”