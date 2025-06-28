Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Diyetisyen Dr. Enver Çıracı, yapay zekanın sağlık alanında sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, bu teknolojilerin uzman kontrolü olmadan kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, Dr. Çıracı yapay zekanın tanı, tedavi ve erken uyarı sistemlerinde yüksek doğrulukta analizler sunabildiğini ancak insan vücudunun karmaşıklığını her zaman yeterince dikkate alamadığını ifade etti.

Standart diyet önerileri tehlike yaratabilir

Yapay zeka destekli diyet programlarının kişisel farklılıkları göz ardı ettiğini vurgulayan Çıracı, “Genetik olarak karaciğer detoks kapasitesi düşük bir kişiye yüksek proteinli diyet önerilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi. Bu tarz programların hormonal dengesizliklerden kronik hastalıklara kadar birçok riski tetikleyebileceğini söyledi.

Yanlış bilgi riski artıyor

Çıracı, sosyal medyada hızla yayılan yapay zeka destekli beslenme önerilerinin çoğunun bilimsel temelden yoksun olduğunu ve yanlış yönlendirmelere yol açtığını belirtti. Yapay zeka sistemlerinin sadece destekleyici araçlar olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Veri güvenliği ve eşitsizlik uyarısı

Sağlık verilerinin toplanması ve paylaşımı konusunda etik kaygılara da işaret eden Çıracı, hasta mahremiyetinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaşlı bireylerin dijital sistemlere erişimde zorluk yaşadığını ve bu durumun sağlık hizmetlerinde eşitsizlik yaratabileceğini söyledi.

“Yapay zeka bir araçtır”

Yapay zekanın doğru kullanıldığında, kişiselleştirilmiş beslenme planları, genetik analizler ve mikrobesin eksikliklerinin tespiti gibi alanlarda etkili olduğunu kaydeden Dr. Enver Çıracı, “Yapay zeka ne mucizevi bir kurtarıcı ne de kaçınılmaz bir tehdit. O bir araç ve bu aracı nasıl kullandığımız toplum sağlığının geleceğini belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.