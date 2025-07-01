Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabb’imden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye"

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.



İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında.



Yangınlardan etkilenen… 'Sen de Koruyucu Aile Ol, Geleceğe Umut Ol' İçeriği Görüntüle June 30, 2025