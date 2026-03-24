Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki artış taşımacılık sektörünü ciddi şekilde etkiliyor. Ankara’da bugün benzin litre fiyatı 63,99 TL, motorin litre fiyatı 78,82 TL, LPG litre fiyatı 30,37 TL seviyesinde.

Artan maliyetler nedeniyle taşımacılığın sürdürülemez hale geldiğini belirten kamyoncular, başkent Ankara başta olmak üzere birçok ilde kontak kapatarak greve gitti. Eylemler nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik ve lojistik aksaklıklar yaşanıyor.

Nakliyeciler, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin geri çekilmesini ve sektörün desteklenmesini talep ediyor. Yetkililerden henüz net bir açıklama gelmezken, sürücüler eylemlerini talepleri karşılanana kadar sürdüreceklerini açıkladı.