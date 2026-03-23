Kamil Koç firmasına ait Giresun–İstanbul seferinde taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü. Samsun Otogarı’ndan araca binen bir yolcunun, seyahat boyunca kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürüldü.
İddiaya göre mağdur kadın yaşananları gizlice kayda alırken, yolculuk sırasında taraflar arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs Düzce’de otobüsten indirildi. Ancak şahsın kimlik bilgilerinin alınmaması tepki çekti.
Olayın ardından mağdurun yakınları, sorumlular hakkında işlem başlatılması çağrısında bulunurken, yaşananlar “yolcu güvenliği” tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Muhabir: Melisa Sapaz