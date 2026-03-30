Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kadıköy’de düzenlenen basın özgürlüğü buluşmasına ilişkin paylaştığı video ile dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Gençlik Kolları tarafından tutuklu gazetecilere destek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından konuşan Vekil Tanal, basın açıklaması sırasında yoğun polis varlığına tepki gösterdi.

Tanal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye demokratikse, 150–200 gazetecinin basın açıklamasında bu kadar polisin ne işi var? Basın açıklaması suç değildir. Gazeteci tehdit değil, demokrasinin teminatıdır. Bu tablo güvenliği değil, korkuyu gösterir.”

Kadıköy’de yapılan etkinlik kısa sürede siyasi tartışmaların odağına otururken, Tanal’ın sözleri basın özgürlüğü ve güvenlik önlemleri arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı.