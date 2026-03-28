İstanbul’da Şişhane Metro İstasyonu’nda uzun süredir yaşayan ve yolcuların yakından tanıdığı kedi, bu kez hüzünlü görüntülerle gündeme geldi. İstasyonda kendisi için oluşturulan yatak ve oyuncakların kaldırılmasının ardından kedi, her gün vakit geçirdiği noktaya geri dönerek beklemeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kedinin alıştığı yerde uzun süre oturduğu ve çevresini izlediği anlar dikkat çekti. Vatandaşlar, istasyonun adeta “sakinlerinden” biri haline gelen kedinin durumuna tepki gösterirken, birçok kişi yetkililere çağrıda bulundu.

Yolcuların zaman zaman beslediği ve sahiplendiği kedi, Şişhane Metro’nun simgelerinden biri olarak biliniyordu. Görüntüler, hayvanlara yönelik duyarlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.