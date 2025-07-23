Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’nde gerçekleştirilen “İşçi-Başkan Buluşma Şöleni”nde belediye personeliyle bir araya geldi. Buluşmada, son dönemde kamuoyunun gündemine oturan grev süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Tiryaki, yaşanan süreci tüm şeffaflığıyla işçilerle paylaştı.

Sendika tarafından başlatılan grevin mahkeme kararıyla iptal edildiğini hatırlatan Tiryaki, hiçbir Altındağ Belediyesi çalışanının bu eyleme katılmamasının kendileri adına onur verici bir tavır olduğunu dile getirdi. Grev çadırlarının belediye binası önüne kurulmasının sendikanın kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunun göstergesi olduğunu söyleyen Tiryaki, “Bu süreçte bir tek çalışanımız bile bu eylemin içinde yer almadı. İşçilerimiz halkın ve belediyenin yanında durarak örnek bir duruş sergiledi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki, “Altındağlı işçinin alın teri üzerinden siyaset yapılmasına izin vermedik. Bugüne kadar tüm maaşları zamanında ve eksiksiz yatırdık, SGK ve vergi ödemelerini de titizlikle yerine getirdik,” diyerek belediyenin çalışanlarına karşı sorumluluğunu her zaman yerine getirdiğinin altını çizdi.

İşçiye Yüzde 20 Zam Müjdesi

Konuşmasının sonunda işçilere sevindirici bir haber de veren Başkan Tiryaki, Temmuz ayı itibarıyla işçi maaşlarına yüzde 20 oranında zam yapılacağını duyurdu. Bu müjde işçiler arasında sevinçle karşılandı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, alkışlar yükseldi ve sevinç gözyaşlarıyla dolu anlar yaşandı. Coşkulu kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

“Söz Verdik mi Yaparız”

Başkan Tiryaki, sürecin sonunda işçilerin kendilerine gösterdiği güvenin çok değerli olduğunu belirterek, “Sendika ile yaşadığımız bu haklı mücadelede bizim yanımızda yer alan tüm emekçi kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Altındağ Belediyesi çalışanlarıyla birlikte daha güçlü adımlar atacağız. ‘Veysel Tiryaki bir söz verirse, onu mutlaka yerine getirir. Yapamayacağı hiçbir şeyi vaat etmez,’ bunu herkes bilir,” dedi.

Çalışanlarının emeğine büyük bir kıymet verdiğini vurgulayan Tiryaki, Altındağ için büyük hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi: “İlçemizi daha yaşanabilir ve güzel bir yer haline getirmek için işçilerimizle birlikte omuz omuza çalışacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”