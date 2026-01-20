Faro ve Gold Film imzası taşıyan, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği “Veliaht” dizisi, yeni bölümleri için Kars yolcusu oluyor. Dizinin Kars’ta geçecek sahneleri önümüzdeki hafta salı günü çekilmeye başlanacak.

Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan ve Bora Akkaş gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ekibi, Doğu’nun incisi Kars’ta kamera karşısına geçecek.

20. bölümden itibaren en az 3 hafta boyunca Kars’ta çekim yapması planlanan Veliaht, kadrosunu da genişletiyor. Dizide Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ve Selim’in (Rahimcan Kapkap) annesi karakteri hikâyeye dahil olacak. Söz konusu role kimin hayat vereceği ise henüz netlik kazanmadı.