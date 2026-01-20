Konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla:

İstanbul: 280 bin 262

Ankara: 152 bin 534

İzmir: 96 bin 998

En az satış gerçekleşen iller ise:

Ardahan: 727

Bayburt: 1.251

Hakkari: 1.559

Aralık Ayında Satışlar Yüzde 19,8 Arttı

Aralık 2025’te Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 oldu.

İpotekli Satışlar Yükselişte

Aralık ayında ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 29 bin 149 olarak kaydedildi.

2025 yılı genelinde ipotekli satışlar yüzde 49,3 artışla 236 bin 668 oldu.

Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 11,4, 2025 yılında ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İlk el ipotekli satış sayısı aralık ayında 7.666, 2025 yılında ise 57.639 olarak kaydedildi.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

İlk el konut satışları: Aralık ayında 96 bin 690 , 2025 yılında 540 bin 786 , toplam satışların yüzde 32’si.

İkinci el konut satışları: Aralık ayında 158 bin 87, 2025 yılında 1 milyon 148 bin 124, toplam satışların yüzde 68’i.

Yabancılara Satışta Düşüş

2025 yılında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 oldu. Yabancılara satışın en fazla olduğu iller:

İstanbul: 7.989

Antalya: 7.118

Mersin: 1.800

Aralık ayında yabancılara konut satışları 2.541 olarak gerçekleşti ve toplam satışların yüzde 1’ini oluşturdu.

Ülke uyruklarına göre satışlar (2025):

Rusya Federasyonu: 3.649

İran: 1.878

Ukrayna: 1.541

Aralık ayında ise sırasıyla 504, 232 ve 193 konut satışı yapıldı.

Öne Çıkan Noktalar:

Türkiye genelinde konut satışları 2025’te yüzde 14,3 arttı.

İstanbul hem toplam hem de yabancılara satışta lider.

İpotekli satışlar önemli oranda yükseldi, toplam satışların yüzde 14’ünü oluşturdu.

İlk el satışlar yükselişte, yabancılara satış ise geriledi.