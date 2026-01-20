Emniyet teşkilatında görev yapmış yaklaşık 2 bin 500 eski polis memuru, sağlık yönetmeliği nedeniyle meslekten çıkarıldıklarını belirterek kalıcı yasal düzenleme çağrısında bulundu. Kendilerini “EGM Sağlık Yönetmeliği Mağdurları” olarak tanımlayan grup, kazanılmış haklarının bir yönetmelik maddesiyle geri alındığını savunuyor.

Mağdurların aktardığına göre, polis okullarında eğitim gördükleri sırada sağlık kurullarından “B dilimi (olumsuz)” raporu alan adaylar, bu raporların sonuçlanmasının uzun sürmesi nedeniyle eğitimlerine devam etti. Süreç devam ederken eğitimlerini tamamlayan, Eğitim Sonu Sınavı’nı (ESS) geçen, güvenlik soruşturmaları yapılan ve atamaları gerçekleştirilen birçok kişi polis memuru olarak göreve başladı. Ancak aylar hatta yıllar sonra sonuçlanan dava ve idari işlemler sonucunda, bu kişiler “polis okulu öğrencisi olamaz” kararı gerekçe gösterilerek meslekten ihraç edildi.

Mağdurlar, aynı sağlık durumunun bugün aktif görevdeki bir polis memuru için ne memuriyete ne de Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfında çalışmaya engel sayılmadığını, ancak kendilerinin öğrenci statüsünde değerlendirilerek meslekten koparıldığını vurguladı.

Geçici Düzenleme Yetersiz Kaldı!

30 Kasım 2022’de yürürlüğe giren Geçici 31. Madde, benzer durumda olan bazı kişilerin görevlerine dönmesine imkân sağladı. Ancak düzenlemenin 6 ayla sınırlı olması, çok sayıda mağdurun kapsam dışında kalmasına neden oldu. O dönemde hâlen görevde olan ya da ilişiği kesilmemiş birçok kişi bu haktan yararlanamadı. Mağdurlar, söz konusu düzenlemenin kalıcı hâle getirilmemesinin, sorunun büyüyerek devam etmesine yol açtığını ifade etti.

“Şehit Olsaydık Ne Olacaktı?”

Açıklamada dikkat çeken bir diğer husus ise görev süresi içinde yaşanabilecek olası riskler oldu. Mağdurlar, “Eğer bu süreçte şehit ya da gazi olsaydık, bugün hukuki statümüz nasıl değerlendirilecekti?” sorusunu yönelterek uygulamadaki çelişkiye dikkat çekti.

Meclis Gündeminde Ama Çözüm Yok!

Konuya ilişkin bugüne kadar beş milletvekili tarafından altı ayrı yazılı soru önergesi verilirken, ayrıca bir Meclis araştırma önergesi de TBMM gündemine taşındı. Ancak mağdurlar, aradan geçen süreye rağmen somut ve kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirtiyor.

Talepler Net!

Mağdurların ortak talepleri ise şöyle özetleniyor: Mezuniyet ve fiili görev sonrası “öğrenci sağlık şartları” gerekçesiyle yapılan ihraçların son bulması, Kazanılmış hak ilkesine aykırı uygulamaların düzeltilmesi, geçici değil, kalıcı ve kapsayıcı bir yasal düzenleme yapılması, Memur sağlık şartlarının esas alınması

“Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz” diyen mağdurlar, seslerini kamuoyuna ve yetkililere duyurmak için çağrılarını sürdürüyor.