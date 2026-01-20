Yıllar önce popo bölgesine yaptırdığı Aquafilling dolgu işlemi sonrası vücuduna yayılan maddeler nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, tedavi sürecinin henüz sona ermediğini açıkladı. Daha önce beş kez ameliyat geçiren Bilic, son paylaşımıyla altıncı ameliyat için hazırlık yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Bilic, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığını, sürecin kendisini maddi ve manevi açıdan zorladığını ifade etti. Yanlış estetik operasyonun etkileriyle yıllardır mücadele eden ünlü fenomen, sağlık sorunlarının dolgu maddelerinin vücuda yayılmasından kaynaklandığını belirtti.

Yanlış Ameliyat, Vücuda Yayılan Dolgular

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yanlış bir popo estetiği operasyonu sonrası uygulanan dolgu maddesinin zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını ifade etmişti. Ünlü fenomen, bu sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi şekilde yıprattığını dile getirmişti.

Beş Ameliyat Geçirdi, Vücudundan Çıkanları Paylaştı

Vücuduna yayılan dolguların temizlenebilmesi için bugüne kadar beş ayrı ameliyat geçiren Danla Bilic, operasyonlar sonrası vücudundan çıkarılan dolgularla dolu torbaları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini uyarmıştı. Söz konusu paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, yaşananların ciddiyeti kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Danla Bilic’in yaşadıkları, estetik işlemlerde doğru uygulama ve uzman seçiminin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.