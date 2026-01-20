GALATASARAY – ATLETICO MADRID
12.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
13.00 Sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.45 Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve bir futbolcusu, RAMS Park’ta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
18.30 İspanyol ekip, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7’nci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak 9 maçla başlayacak.
18.30 Kairat – Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt – Manchester City
23.00 Inter – Arsenal
23.00 Kopenhag – Napoli
23.00 Olympiakos – Bayer Leverkusen
23.00 Real Madrid – Monaco
23.00 Sporting CP – PSG
23.00 Tottenham – Borussia Dortmund
23.00 Villarreal – Ajax
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek puanını 32’ye yükseltti.
14.30 Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasında sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Tüpraş Stadı’nda düzenlenecek.
BASKETBOL
EuroLeague
20.30 Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes
EuroCup
21.00 Hapoel Jerusalem – Bahçeşehir Koleji
Basketbol Şampiyonlar Ligi
20.00 Tofaş – ALBA Berlin
VOLEYBOL – SULTANLAR LİGİ
13.00 Zeren Spor – Nilüfer Belediyespor Eker
14.00 THY – Aras Kargo
18.00 Aydın BŞB – İlbank
18.00 Göztepe – Kuzeyboru
19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe Medicana
TENİS
14.30 Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda yürütülen ve AB Erasmus+ Spor Fonu tarafından desteklenen “TENNIS 4 ALL” projesinin başlangıç toplantısı Ankara’da yapılacak.
BUZ HOKEYİ
20.00 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu’nda Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası’nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Hollanda’ya 3-0 mağlup olmuştu.
DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ
10.00 Rize Handüzü’nde, 31 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.