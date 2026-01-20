GALATASARAY – ATLETICO MADRID

  • 12.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

  • 13.00 Sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

  • 17.45 Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve bir futbolcusu, RAMS Park’ta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

  • 18.30 İspanyol ekip, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7’nci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak 9 maçla başlayacak.

  • 18.30 Kairat – Club Brugge

  • 20.45 Bodo/Glimt – Manchester City

  • 23.00 Inter – Arsenal

  • 23.00 Kopenhag – Napoli

  • 23.00 Olympiakos – Bayer Leverkusen

  • 23.00 Real Madrid – Monaco

  • 23.00 Sporting CP – PSG

  • 23.00 Tottenham – Borussia Dortmund

  • 23.00 Villarreal – Ajax

FENERBAHÇE

  • Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

  • Beşiktaş, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek puanını 32’ye yükseltti.

  • 14.30 Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasında sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Tüpraş Stadı’nda düzenlenecek.

BASKETBOL

EuroLeague

  • 20.30 Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes

EuroCup

  • 21.00 Hapoel Jerusalem – Bahçeşehir Koleji

Basketbol Şampiyonlar Ligi

  • 20.00 Tofaş – ALBA Berlin

VOLEYBOL – SULTANLAR LİGİ

  • 13.00 Zeren Spor – Nilüfer Belediyespor Eker

  • 14.00 THY – Aras Kargo

  • 18.00 Aydın BŞB – İlbank

  • 18.00 Göztepe – Kuzeyboru

  • 19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe Medicana

TENİS

BUZ HOKEYİ

  • 20.00 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu’nda Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası’nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

  • Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Hollanda’ya 3-0 mağlup olmuştu.

DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ

  • 10.00 Rize Handüzü’nde, 31 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

