Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sokak sokak dolaşarak emekli vatandaşlar ile görüştü. Başarır, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilere destek çıktı.

Başarır'ın açıklaması şu şekilde; "Emeklilerimiz bu ülkenin alın teridir, onurudur, geçmişidir. Sokakta, evlerinde, Meclis kürsüsünde; nerede bir emekli varsa biz oradayız. Yıllarca alın teri ile bu ülke için çalışan emeklilerimize sefaleti bir kader gibi dayatanlara karşı asla boyun eğmedik, bir adım geri atmadık! Yoksulluğa, görmezden gelinmeye, adaletsizliğe karşı emeklilerimizin sesi olduk! Haklarını alana kadar da susmayacağız, geri durmayacağız! Çünkü bu memleket, ömrünü çalışarak geçiren emeklilerine borçludur! Tüm emeklilerimizin yanındayız."