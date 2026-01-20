AA muhabirinin araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre Apple’ın marka değeri, 2025’teki 574,5 milyar dolar seviyesinden önemli bir artış gösterdi.

Apple Zirvede, Microsoft ve Google Takipte

Apple’ı, yaklaşık 565,3 milyar dolarla Microsoft ve 433,1 milyar dolarla Google izledi. Microsoft’un marka değeri geçen yıl 461,1 milyar dolar, Google’ın ise 413 milyar dolar seviyesindeydi.

Listenin ilk 10 sıralaması şöyle oluştu:

Amazon : 369,9 milyar dolar

Nvidia : 184,3 milyar dolar

TikTok/Douyin : 153,5 milyar dolar

Walmart : 141 milyar dolar

Samsung : 119,2 milyar dolar

Facebook : 107 milyar dolar

State Grid: 102,4 milyar dolar

ABD Markaları Listede Açık Ara Önde

Araştırmaya göre ülkeler bazında ABD, küresel marka gücünde liderliğini sürdürdü. Global 500 listesinde:

192 marka ABD’ye

68 marka Çin’e

33 marka Japonya’ya

33 marka Fransa’ya

26 marka Almanya’ya

25 marka İngiltere’ye

ait oldu.

Dünyanın En Değerli 500 Markasının Toplam Değeri 10,4 Trilyon Dolar

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ederek şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel ekonomik büyüme durgun seyrediyor. Ancak Brand Finance verilerine göre dünyanın en değerli 500 markasının toplam değeri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarak 10,4 trilyon dolara ulaştı.”

İlgüner, bu artışın yüzde 3,2’lik küresel büyüme oranının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Bankacılık Sektörü Zirvede

Sektörel dağılımda en yüksek pay bankacılık sektörüne ait oldu. İlgüner’in paylaştığı verilere göre:

79 banka markası toplam 1,3 trilyon dolar değerle ilk sırada yer aldı.

Medya sektörü : 1,1 trilyon dolar

Elektronik : 835,4 milyar dolar

İnternet ve yazılım : 759,4 milyar dolar

Perakende: 707 milyar dolar

Revolut Rekor Artış Gösterdi, Tesla Geriledi

Marka değerinde yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 239 ile İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut’ta görüldü. En büyük düşüş ise yüzde 35,8 ile Tesla’da yaşandı.

Listenin son sırasında yer alan markanın değerinin 5,2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Türk Markaları Yine Listede Yer Almadı

İlgüner, bu yıl da Türk markalarının Global 500 listesinde yer almadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamadaki en alt marka arasındaki fark giderek açılıyor. Ülkeler markalarıyla zenginleşiyor. Türkiye’nin de markalaşmayı önceliklendirmesi gerekiyor.”