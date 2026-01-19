ABD Başkanı Donald Trump, Grönland merkezli olarak Avrupa ile tırmanan gerilim sürecinde Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre’ye gönderdiği mektupta, Nobel Barış Ödülü’nü alamamasının ardından kendisini artık “sadece barışı gözetmek zorunda hissetmediğini” ifade etti.

Nobel Barış Ödülü’nü alan María Corina Machado, aldığı ödülü Trump’a ithaf etmişti.

Trump, mektubunda Nobel’i alamamasına tepki göstererek “Ülkenizin, 8 savaşı durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeyi tercih etmesi nedeniyle artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum” dedi. Mektubun devamında bundan sonra ABD’nin çıkarlarını ön planda tutacağını söyledi.

Trump’ın mektubunun tamamı:

Sevgili Jonas:

Ülkenizin, 8 savaşı durdurmuş olmama EK OLARAK bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeye karar verdiğini dikkate alarak, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum. Barış her zaman baskın bir unsur olmaya devam edecektir; ancak artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu da düşünebilirim. Danimarka bu toprağı Rusya ya da Çin’den koruyamaz ve zaten neden bir ‘mülkiyet hakkına’ sahip olsunlar ki? Yazılı hiçbir belge yok; sadece yüzlerce yıl önce oraya bir teknenin yanaşmış olması söz konusu. Bizim de oraya yanaşan teknelerimiz vardı. NATO’nun kuruluşundan bu yana NATO için herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım ve artık NATO’nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor. Grönland üzerinde tam ve mutlak kontrole sahip olmadığımız sürece dünya güvende değildir.

Teşekkür ederim! Başkan DJT”