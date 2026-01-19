İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetimleri sonrası başlatılan yargı sürecinde, kamuoyunda sıkça “klinik psikolog” unvanıyla tanınan Esra Ezmeci hakkında dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, kullanılan unvanın gerçeği yansıtmadığına hükmederek Ezmeci’ye 10 ay hapis cezası verdi.

Karar, sağlık alanında mesleki unvanların doğru ve mevzuata uygun kullanımının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Yetkililer, vatandaşların yanıltılmaması için denetimlerin süreceğini vurguladı.