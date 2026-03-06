İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülürken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB ile bağlantılı Payfix adlı ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde güçlü şüpheler bulunduğu tespit edildi. Şüpheli yapıların elde ettikleri gelirleri paravan şirketler ve karmaşık para transfer yöntemleri aracılığıyla finans sistemine sokarak aklamaya çalıştıkları belirlendi.

40 kaçak bahis sitesine altyapı sağlanmış

Soruşturma kapsamında “İGaming” isimli altyapı şirketinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimi engellenen 40 yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sunduğu ortaya çıkarıldı. MASAK raporuna göre bu faaliyetler sayesinde aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiği değerlendirildi.

Yasa dışı gelirlerin ise “Paymix” sistemi aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerde, şüpheli yapıların Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

9 ilde operasyon: Çok sayıda mal varlığına el konuldu

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 11 araç ile 8 konut ve 67 tarla ile arsanın da aralarında bulunduğu toplam 75 taşınmaza el konuldu. Ayrıca 30 şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen 550 banka ve kripto para hesabı hakkında bloke işlemi uygulandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.