Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede ceza infaz sistemini de kapsayan yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Hazırlık aşamasındaki düzenlemeye göre, uyuşturucu suçlarından hüküm giyen kişilerin tahliyeye yakın dönemde tedavi programına dahil edilmesi planlanıyor.

Öngörülen modele göre, cezaevinde bulunan hükümlüler tahliyelerine yaklaşık 6 ay kala Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM) ile bağlantılı bir tedavi sürecine başlayabilecek. Böylece bağımlılık tedavisinin cezaevinde başlatılması ve tahliye sonrası sürecin daha sağlıklı ilerlemesi hedefleniyor.

Tahliye öncesi rehabilitasyon hedefi

Yetkililer, bağımlılık sorunu yaşayan hükümlüler için yalnızca cezai yaptırımın yeterli olmadığını, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin de önemli olduğunu vurguluyor. Bu nedenle planlanan düzenleme ile bağımlılık tedavisinin tahliye sonrasına bırakılmaması, ceza infaz sürecinin son döneminde başlatılması amaçlanıyor.

Uygulamanın hayata geçmesi halinde hükümlüler, cezaevinde uzman ekiplerin gözetiminde tedavi ve rehabilitasyon programlarına dahil edilebilecek. Böylece hem bağımlılıkla mücadelede daha kalıcı sonuçlar alınması hem de tahliye sonrası yeniden suç işleme riskinin azaltılması hedefleniyor.

Topluma dönüş süreci desteklenecek

Uzmanlar ise bağımlılık tedavisinin süreklilik gerektirdiğine dikkat çekiyor. Tahliye öncesinde başlatılacak tedavi programlarının, hükümlülerin topluma uyum sürecini kolaylaştırabileceği ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

Hazırlıkları süren düzenlemenin detaylarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.