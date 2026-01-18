Son günlerde “yaşlılık sigortası” adıyla anılan yeni bir sigorta modeli kamuoyunda konuşuluyor. İddiaya göre devlet, mevcut emeklilik sistemine ek olarak, yaşlılık döneminde ortaya çıkan bakım ve destek ihtiyaçlarını kapsayan yeni bir sigorta türü üzerinde çalışma yapıyor.

Yaşlılık Sigortası Ne Anlama Geliyor?

Bu sistemin, emekli maaşından farklı olarak; yaşlılıkta bakım hizmetleri, evde destek ve sağlıkla bağlantılı ihtiyaçlara maddi güvence sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Yani konu, “emeklilik yaşı yükseliyor” tartışmasından çok, yaşlanan nüfusun artan bakım yüküne çözüm arayışı olarak öne çıkıyor.

Henüz Meclis’e sunulmuş bir yasa teklifi ya da resmî açıklanmış bir düzenleme yok. Ancak uzmanlara göre Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor ve bu durum, sosyal güvenlik sisteminde yeni modelleri zorunlu hale getiriyor.

Özetle; yaşlılık sigortası şu an için bir iddia ve hazırlık aşamasında. Netleşmesi halinde kimlerin prim ödeyeceği, hangi hizmetleri kapsayacağı ve vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı ilerleyen süreçte belli olacak. Kamuoyu ise gelişmeleri yakından izliyor.