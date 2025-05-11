Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla 'Hırsızlık' suçundan aranan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, haklarında 'Hırsızlık' suçundan arama kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla şüphelilerin adresleri belirlendi. İpekyolu ilçesinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA