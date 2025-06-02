Nesine 2. Lig Play-Off Finali’nde Batman Petrol Spor A.Ş. ile karşılaşan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, normal süresi ve uzatma devreleri golsüz tamamlanan maçı penaltı atışları sonucu 5-4 kazanarak Trendyol 1. Lig’e yükseldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı iki kulüp başkanı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yöneticiler de tribünden takip etti. Final sonrası düzenlenen törende Van Spor’a kupa ve madalyaları TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin ve Bilal Arslan tarafından takdim edildi.

Nesine 2. Lig Play-Off Finali'nde karşılaştığı Batman Petrol Spor A.Ş.'yi normal süresi ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçilen müsabakada seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü,… pic.twitter.com/E5u7J2pDmO Oscar Piastri, Formula 1 İspanya Grand Prix’sini Kazandı İçeriği Görüntüle June 1, 2025