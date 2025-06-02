ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



3 Kısımlı Kimyasal Madde Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/744174

1-İdarenin a) Adı : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : İVEDİK MAHALLESİ 1502-1 SOKAK 12 06378 İVEDİK YENİMAHALLE/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3126161651 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 3 Kısımlı Kimyasal Madde Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Ton-Odun Bazlı Toz Aktif Karbon 6 Ton- Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon 20 Ton- EDTA.4Na (Etilendiamin Tetraasetik Asit Tetrasodyum) 120 Ton- Klordioksit Komponenti (A+B)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisine veya ilgili tesise, granül aktif karbon ise 20-25 kg’lık paket halinde Elmadağ Kargalı İçme Suyu Arıtma Tesisine teslim edilecektir. EDTA.4Na kimyasalı Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ambarına teslim edilecektir. İhtiyaca binaen sipariş edilen komponent A ve B kimyasalları, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen mevcut tesislere partiler halinde teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : 1.Kısım Aktif Karbon Kimyasalı sözleşme imzalanmasına müteâkip 120 takvim günü içerisinde partiler halinde teslim edilecektir. 2.Kısım EDTA.4Na kimyasalı sözleşmenin imzalanmasına müteâkip 50 takvim günü içerisinde tek partide gerçekleştirilecektir. 3.Kısım Klordioksit Çözeltisi İçin Komponent kimyasalı 365 takvim günü içerisinde partiler halinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ASKİ Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No:12 Yenimahalle/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: İçme suyuna uygunluk belgesi

TSE veya Uluslararası Kalite Standartlarına uygun olmalı



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 3. KISIM KLORDİOKSİT ÇÖZELTİSİ İÇİN KOMPONENT ALIMI kısmında %5(Beş ), 1. KISIM AKTİF KARBON ALIMI kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



