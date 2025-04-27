Balıklar doğal yaşam alanlarına geri bırakılırken, denetimler aralıksız sürüyor.

Van Gölü’nün endemik türü olan ve nesli koruma altında bulunan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu kritik dönemde avlanması yasak olan balığın korunmasına yönelik denetimler yoğun şekilde devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Van İl Jandarma Komutanlığıekipleri, İpekyolu ilçesindeki Akköprü ve Kurubaş derelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, kaçak avlanan 2 poşet dolusu toplam 60 kilo canlı inci kefali ile çeşitli av malzemelerine el koydu.

Ele geçirilen canlı balıklar, doğaya zarar verilmeden tekrar dereye salındı. Kaçak avcılık yapan kişi ya da kişilere yönelik yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, inci kefalinin sürdürülebilirliği için vatandaşlardan bu dönemde avcılıktan uzak durmalarını ve ihlalleri bildirmelerini istedi. İnci kefalini koruma çalışmalarının, üreme dönemi boyunca aralıksız süreceği bildirildi.