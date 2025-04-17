CHP İstanbul Milletvekili A. Sibel Yanıkömeroğlu, Türkiye’de giderek artan uyuşturucu madde kullanımı, kaçakçılığı ve ticaretiyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Yanıkömeroğlu’nun TBMM Başkanlığı'na ilettiği önergesinde, özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkat çekildi. Uzmanların, uyuşturucuya başlama yaşının 14-16 yaşlara kadar düştüğüne dair uyarılarının bulunduğunu belirten Yanıkömeroğlu, uyuşturucuya karşı önleyici ve bilinçlendirici çalışmaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Önemli geçiş noktalarından biri

BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi’nin (UNODC) 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, dünya genelinde son 10 yılda uyuşturucu kullanımının %20 arttığı ve Türkiye’nin bazı sentetik uyuşturucuların en yoğun bulunduğu ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Raporda ayrıca Türkiye’nin, Afganistan’dan Avrupa’ya uzanan “Balkan Rotası” üzerinde kritik bir konumda bulunduğuna dikkat çekildi.

Maddeye bağlı ölümler arttı

Önergede, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın 2024 Türkiye Uyuşturucuyla Mücadele Raporu’na da yer verildi. Buna göre, uyuşturucuya bağlı ölümler yeniden artış gösterirken, ölümlerin yarısının sentetik uyuşturuculardan kaynaklandığı belirtildi. Ölümlerin yaş ortalamasının 35 olduğuna ve 30 yaş altı ölümlerin oranının %34,3’e çıktığına dikkat çekildi. Ayrıca raporda, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 2023 yılında tedavi merkezlerine 349 bin 393 kişinin başvurduğu, yatarak tedavi gören hasta sayısının ise 16 bin 291 olduğu kaydedildi.

Daha etkin önlemler alınmalı

Önergesinde, Anayasa’nın 58. maddesine de atıfta bulunan Yanıkömeroğlu, devletin gençleri kötü alışkanlıklardan koruma sorumluluğunu vurguladı. Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesi için kapsamlı bir mücadele stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, uyuşturucu kullanımına karşı yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yeni önlemlerin alınması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.