Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Uraloğlu, İran-İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da mahsur kalan Türk uçaklarının Türkiye'ye dönüşlerinin yapılacağını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinlerini aldığını belirten Uraloğlu, ekipleri taşıyan uçakların bu sabah İran’a hareket ettiğini duyurdu.

Uçaklar Şiraz ve Tahran'a Ulaştı

Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Hava Yolları’na ait 1 uçağımız Şiraz’a, Pegasus’a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz’a ulaşmıştır. Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz’daki Türk Hava Yolları’na ait uçak ile Tahran ve Şiraz’da bulunan Pegasus Hava Yolları’na ait 4 uçak ülkemize dönecektir.

"İran ile Sürekli İletişim Halindeyiz"

Bölgedeki ekiplerin ve uçakların güvenliği için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için İranlı yetkililer ile iletişimlerinin de devam ettiğini belirtti.

İran - İsrail çatışmaları nedeniyle İran’da kalan uçaklarımızı Türkiye’ye geri getiriyoruz.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinleri alınarak ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran’a hareket etmiştir.



Türk… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 2, 2025