Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Havalimanı’nda yaşanan tartışma sonrası Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçuşlardan men edilerek kara listeye alındı.

Olay, Reha Muhtar’ın uçağını kaçırmasının ardından havayolu personeliyle tartışması sonucu meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine THY yönetimi, şirketin güvenlik politikaları gereği Muhtar hakkında yaptırım kararı aldı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuş öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.”

THY’nin aldığı bu kararın ardından Reha Muhtar, bir süre boyunca THY uçuşlarını kullanamayacak.