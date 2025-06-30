34 yaşındaki Tamika Chesser, sevgilisi Julian Story’yi öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Polis ekipleri, 19 Haziran’da yangın ihbarı üzerine gittikleri dairede 39 yaşındaki Story’nin cansız bedenini, başı olmadan buldular.

Yangın İhbarı Diye Gittiler Cansız Bedenle Karşılaştılar

Polis ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri dairede olayla ilgili tanık ifadesini de paylaştı. Daireden çıkan dumanı fark eden tanık, durumu ekiplere bildirerek Chesser’ı gördüğünü ve ne yaptığını sorduğunu söyledi. Chesser’ın ise “Hiçbir şey” yanıtını verip köpeklerini gezdirdiğini ve ön kapıyı kilitlediğini söylediği aktarıldı. Polis ekipleri Tamika Chesser’ı arka bahçede bir sandalyede oturur halde, tamamen tepkisiz bir şekilde buldu.

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen sanığın bir sonraki duruşması Aralık ayına ertelendi.