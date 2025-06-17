Bakan Tunç konu ile alakalı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Bakanlıklarımız arasında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, iş birliği ve koordinasyon içerisinde atacağımız adımları ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, evlatlarımıza her yönüyle kalkınmış ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Nazik ev sahipliğinden dolayı Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e teşekkür ediyoruz."

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Bakanlıklarımız arasında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.#TürkiyeYüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, iş birliği ve… pic.twitter.com/UfKzONwnYL — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 16, 2025