Türkiye’de ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısı ile gece yarısından sonra tüm camilerde sela okundu.

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, saat 00.13 itibari ile Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camiden aynı anda sela sesi yükseldi.

Ankara’da da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan Millet Camii başta olmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camii, Kocatepe Camii ve Melike Hatun Camiinden saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela sesleri yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Kocatepe Camii'nde sela okudu.