TEÇ-SEN Genel Başkanı ve Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit DEMİREL; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde doğmuş, büyümüş, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş, meyvesini koparmış, çayırında çimeninde yürüyen, koşan herkesin ortak bir derdini paylaşmak için toplandık. Bizce istisnasız herkes MUTSUZ! Ve bu mutsuzluğun temel kaynağı, içinden geçtiğimiz ekonomik krizdir.

Ekonomi, sadece rakamlardan ibaret değildir; insanların yaşamlarını doğrudan etkileyen bir gerçekliktir. Siyaset, çözüm üretmek yerine sürekli kavga üretiyor. Milletimiz barınma sorunu yaşıyor. Ev kiraları, emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarının tamamına denk gelirken, memurlarımızın aldığı ücretin yarısını alıyor.

Emekli ve asgari ücretlinin tüm gelirleri kiraya giderken, memurların gelirlerinin yarısı kiraya gidiyor. Geriye kalanını ise, yettiği kadar kursağından kısarak beslenme, fatura, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarına harcamak zorunda kalıyor.

Devlet memurları için 23 gün sonra 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan mali, özlük, sosyal ve ekonomik haklarını içeren toplu sözleşme masası kurulacak. Bu masada yetkili parti sendikası temsilcileri olacak. Buradan sesleniyorum: Eğer bu sendikanın yöneticilerinde en küçük bir vicdan varsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme masasında "enflasyon kadar zam" formülüne karşı teslimiyetten vazgeçmeli ve "enflasyon + zam + refah payı" formülü için savaşmalıdır!

Biz, bu mücadeleye tam destek vereceğimizi şimdiden açıklıyoruz. 1. dereceye gelen her kamu çalışanına 3600 ek gösterge verilmesi sözünü hatırlatmak istiyorum. 2026 yılına 1. dereceye gelen her kamu çalışanının 3600 ek gösterge aldığı güne uyanmak için verilecek her mücadeleye varız!

Ayrıca, emeklilerimize sözü verilen seyyanen zammın iadesinin 8. dönem toplu sözleşme masasında tutulmasını sağlamak için de mücadele edeceğiz. Bir nebze de olsa emeklilerimizin yüzünü güldürmek için gözümüzü kırpmadan bu mücadeleye girmeye hazırız!

Yardımcı hizmetler sınıfının oyalanmasından, sorunlarının çözümsüzlüğe itilmesinden ve umudunun her defasında yok edilmesinden vazgeçin! Bu toplu sözleşme, yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm memurlarımıza müjdeler verdiğimiz bir toplu sözleşme olmalıdır.

Unutmayın ki, bu toplu sözleşme, memur ve emeklinin yüzünün güldüğü bir toplu sözleşme olmalıdır. Memur ve emeklilerimizin yüzünün güleceği her mücadelede biz varız!

Birlikte, dayanışmayla, mücadele ederek başaracağız! Hepinize teşekkür ediyorum!

