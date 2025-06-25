“Türkiye Yüzyılı, Kadınların Yüzyılı Olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma modelinde kadınların önemli bir rol oynadığını belirterek, TÜBİTAK eliyle son 23 yılda 172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek verildiğini açıkladı. Bakan Kacır, “Kadınların AR-GE, inovasyon ve yüksek teknoloji üretimindeki katkısı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından biridir” dedi.

İstanbul'da düzenlenen “Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu” lansmanında konuşan Kacır, son yıllarda teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini, teknolojik gücün artık kalkınma ve küresel liderliğin ön şartı haline geldiğini vurguladı.

"Akademide Kadın Temsili Avrupa’nın Önünde"

Bakan Kacır, Türkiye’nin akademide kadın temsiliyeti açısından birçok Avrupa ülkesinin önünde yer aldığını belirterek, “20 bin 400 kadın araştırmacıya doğrudan destek verdik. TÜBİTAK destek programlarımızla ulaştığımız 172 bin kadın araştırmacıya toplam 21 milyar lira destek sağladık” dedi.

“Türkiye, Kendi Uçağını ve Otomobilini Üreten Ülke Haline Geldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesi sayesinde Türkiye’nin savunma sanayinden uzay teknolojilerine, otomotivden yapay zekaya kadar birçok alanda söz sahibi olduğunu belirten Kacır, “Bugün kendi uçağını, helikopterini, uydusunu ve Togg gibi yerli otomobilini üreten bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

Kadın Girişimcilere Yeni Yol Haritası

Kadınların teknoloji girişimciliğindeki potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla “Kadın Girişimciliği İnisiyatifi”ni başlattıklarını belirten Kacır, bu kapsamda engelleri kaldırmaya yönelik birçok yeni projenin hayata geçirileceğini söyledi.

“Kadınların Gücü Yapay Zeka Ekosistemini Şekillendiriyor”

Konuşmasında yapay zeka alanındaki kadın temsiline de değinen Kacır, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında kadın bilim insanları ve mühendisler çığır açıcı çalışmalara imza atıyor. Yapay zekanın adalet, eşitlik ve toplumsal fayda temelinde gelişmesinde kadınlar öncü rol üstleniyor” dedi.

“Türkiye Yüzyılı, Kadınların Yüzyılı Olacak”

Kacır, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kadınların yapay zeka ve ileri teknolojilerde daha güçlü biçimde yer almasını desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda kadınların yüzyılı olacak” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.