Trump, ABD ile ticari ilişkileri zayıf olan ülkelere yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük tarifeleri uygulanacağını belirtti. “Bazı ülkelere yüzde 50 tarife uygulayacağız. Çünkü bu ülkelerle ilişkilerimiz iyi değil. Biz de onlara ‘Yüzde 50 ödeyin’ diyeceğiz,” dedi.

AB ile Yeni Ticaret Müzakereleri

ABD Başkanı, genellikle kapalı pazarlara sahip ülkelerin, artık ABD’ye kapılarını açmaya başladığını vurgulayarak, Avrupa Birliği ile de yoğun müzakereler yürüttüklerini kaydetti. AB’ye, benzer ticaret koşulları sunduklarını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer AB, ABD’li işletmelere pazarını açmayı kabul ederse, daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz.”

Yeni Ticaret Politikası: Kapalı Pazarlara Yüksek Tarife

Trump’ın açıklamaları, korumacı ticaret politikalarının devam edeceği sinyalini verirken, açık pazar taahhüdü veren ülkelere esnek vergi avantajlarının sunulacağı mesajını taşıyor.