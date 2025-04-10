ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine 90 gün süreyle ara verme kararının ardından, ABD borsalarında büyük bir yükselme yaşandı. Trump’ın yeni vergi düzenlemeleri ve ticaret politikaları, yatırımcıların pozitif beklentilerle hareket etmesine neden oldu.

Nasdaq Composite Yüzde 8,04 Artarak 16.497,11’e Yükseldi

ABD borsalarının en önemli endekslerinden biri olan Nasdaq Composite, 1.229,20 puanlık bir artışla yüzde 8,04 değer kazandı ve 16.497,11 seviyesine yükseldi. Teknoloji şirketlerinin yoğun olduğu bu endeks, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi gördü.

S&P 500 Endeksi Yüzde 6,46 Arttı

S&P 500 endeksi de Trump’ın açıklamaları sonrası 321,89 puanlık bir yükselme kaydederek yüzde 6,46 değer kazandı ve 5.304,66 puan seviyesine ulaştı. Bu artış, endeksin güçlü şirketlerinden gelen olumlu sonuçlarla pekişti.

Dow Jones Sanayi Endeksi Yüzde 5,76 Yükseldi

Dow Jones Sanayi Endeksi ise 2.169,93 puanlık artışla yüzde 5,76 oranında bir yükselme gösterdi ve 39.801,82 seviyesine çıktı. Bu artış, endeksin büyük sanayi şirketlerinden alınan güçlü verilerle desteklendi.

Piyasalar, Trump’ın Vergi Kararlarına Olumlu Tepki Verdi

Trump’ın gümrük tarifelerine ara verilmesi ve yeni vergi düzenlemelerinin açıklanmasının ardından, piyasalar genel olarak iyimser bir hava içinde işlem görmeye başladı. Ekonomistler, bu kararın ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı ve ticaretin önündeki engelleri azaltacağı görüşünde.

Yatırımcılar, Trump’ın açıklamalarına duyarlı bir şekilde tepki verirken, borsa endekslerinin yükselmesiyle birlikte birçok yatırımcı kar elde etti. Özellikle teknoloji sektöründeki hisseler, Nasdaq Composite Endeksi’nin yükselmesinde etkili oldu.

Bu gelişmeler, küresel piyasaları etkilemeye devam ederken, yatırımcılar Trump’ın gümrük tarifeleri ile ilgili alacağı yeni kararları ve genel ekonomik politikalarını yakından izlemeye devam edecek.